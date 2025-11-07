Informații privind prețul pentru iLuminary Token (ILMT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01242509 $ 0.01242509 $ 0.01242509 Minim 24 h $ 0.01268906 $ 0.01268906 $ 0.01268906 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01242509$ 0.01242509 $ 0.01242509 Maxim 24 h $ 0.01268906$ 0.01268906 $ 0.01268906 Maxim dintotdeauna $ 0.03000248$ 0.03000248 $ 0.03000248 Cel mai mic preț $ 0.00183544$ 0.00183544 $ 0.00183544 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) +1.35% Modificare de preț (7 zile) -12.76% Modificare de preț (7 zile) -12.76%

Prețul în timp real pentru iLuminary Token (ILMT) este $0.0125932. În ultimele 24 de ore, tokenul ILMT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01242509 și un maxim de $ 0.01268906, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ILMT este $ 0.03000248, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00183544.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ILMT s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu +1.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața iLuminary Token (ILMT)

Capitalizare de piață $ 200.92K$ 200.92K $ 200.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Ofertă află în circulație 15.96M 15.96M 15.96M Ofertă totală 139,389,969.730026 139,389,969.730026 139,389,969.730026

Capitalizarea de piață actuală pentru iLuminary Token este $ 200.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ILMT este 15.96M, cu o ofertă totală de 139389969.730026. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.76M.