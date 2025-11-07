Informații privind prețul pentru Ikon (IKON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.04% Modificare de preț (1 zi) -9.46% Modificare de preț (7 zile) -29.14% Modificare de preț (7 zile) -29.14%

Prețul în timp real pentru Ikon (IKON) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IKON a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IKON este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IKON s-a modificat cu +1.04% în decursul ultimei ore, cu -9.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ikon (IKON)

Capitalizare de piață $ 266.70K$ 266.70K $ 266.70K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 266.70K$ 266.70K $ 266.70K Ofertă află în circulație 999.90M 999.90M 999.90M Ofertă totală 999,899,051.7972349 999,899,051.7972349 999,899,051.7972349

Capitalizarea de piață actuală pentru Ikon este $ 266.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IKON este 999.90M, cu o ofertă totală de 999899051.7972349. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 266.70K.