Informații privind prețul pentru Idle Network (IDLE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Cel mai mic preț $ 0.00144241$ 0.00144241 $ 0.00144241 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -26.58% Modificare de preț (7 zile) -26.58%

Prețul în timp real pentru Idle Network (IDLE) este $0.00733572. În ultimele 24 de ore, tokenul IDLE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IDLE este $ 1.74, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00144241.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IDLE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Idle Network (IDLE)

Capitalizare de piață $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Ofertă află în circulație 74.30M 74.30M 74.30M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Idle Network este $ 545.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IDLE este 74.30M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 733.57K.