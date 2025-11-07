Informații privind prețul pentru Hyve (HYVE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00203669 $ 0.00203669 $ 0.00203669 Minim 24 h $ 0.00278046 $ 0.00278046 $ 0.00278046 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00203669$ 0.00203669 $ 0.00203669 Maxim 24 h $ 0.00278046$ 0.00278046 $ 0.00278046 Maxim dintotdeauna $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 Cel mai mic preț $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 Modificare de preț (1 oră) -3.75% Modificare de preț (1 zi) +3.66% Modificare de preț (7 zile) +3.73% Modificare de preț (7 zile) +3.73%

Prețul în timp real pentru Hyve (HYVE) este $0.00229997. În ultimele 24 de ore, tokenul HYVE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00203669 și un maxim de $ 0.00278046, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HYVE este $ 0.756865, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00159105.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HYVE s-a modificat cu -3.75% în decursul ultimei ore, cu +3.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hyve (HYVE)

Capitalizare de piață $ 174.89K$ 174.89K $ 174.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 229.30K$ 229.30K $ 229.30K Ofertă află în circulație 76.27M 76.27M 76.27M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Hyve este $ 174.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HYVE este 76.27M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 229.30K.