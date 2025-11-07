Informații privind prețul pentru Hypr (HYPR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0019968 $ 0.0019968 $ 0.0019968 Minim 24 h $ 0.00218332 $ 0.00218332 $ 0.00218332 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0019968$ 0.0019968 $ 0.0019968 Maxim 24 h $ 0.00218332$ 0.00218332 $ 0.00218332 Maxim dintotdeauna $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 Cel mai mic preț $ 0.00118399$ 0.00118399 $ 0.00118399 Modificare de preț (1 oră) +0.89% Modificare de preț (1 zi) -0.06% Modificare de preț (7 zile) -11.61% Modificare de preț (7 zile) -11.61%

Prețul în timp real pentru Hypr (HYPR) este $0.00204691. În ultimele 24 de ore, tokenul HYPR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0019968 și un maxim de $ 0.00218332, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HYPR este $ 0.00874279, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00118399.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HYPR s-a modificat cu +0.89% în decursul ultimei ore, cu -0.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hypr (HYPR)

Capitalizare de piață $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Ofertă află în circulație 760.00M 760.00M 760.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Hypr este $ 1.55M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HYPR este 760.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.03M.