Informații privind prețul pentru Hyperwave HYPE (HWHYPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 38.25 $ 38.25 $ 38.25 Minim 24 h $ 42.47 $ 42.47 $ 42.47 Maxim 24 h Minim 24 h $ 38.25$ 38.25 $ 38.25 Maxim 24 h $ 42.47$ 42.47 $ 42.47 Maxim dintotdeauna $ 59.58$ 59.58 $ 59.58 Cel mai mic preț $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 Modificare de preț (1 oră) +1.41% Modificare de preț (1 zi) -6.58% Modificare de preț (7 zile) -15.29% Modificare de preț (7 zile) -15.29%

Prețul în timp real pentru Hyperwave HYPE (HWHYPE) este $39.36. În ultimele 24 de ore, tokenul HWHYPE a fost tranzacționat între un minim de $ 38.25 și un maxim de $ 42.47, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HWHYPE este $ 59.58, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 29.97.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HWHYPE s-a modificat cu +1.41% în decursul ultimei ore, cu -6.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Capitalizare de piață $ 7.18M$ 7.18M $ 7.18M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.18M$ 7.18M $ 7.18M Ofertă află în circulație 183.85K 183.85K 183.85K Ofertă totală 183,848.4581026852 183,848.4581026852 183,848.4581026852

Capitalizarea de piață actuală pentru Hyperwave HYPE este $ 7.18M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HWHYPE este 183.85K, cu o ofertă totală de 183848.4581026852. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.18M.