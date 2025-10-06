Informații privind prețul pentru Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Minim 24 h $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Maxim 24 h $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Maxim dintotdeauna $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Cel mai mic preț $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 Modificare de preț (1 oră) +0.30% Modificare de preț (1 zi) -0.12% Modificare de preț (7 zile) +0.03% Modificare de preț (7 zile) +0.03%

Prețul în timp real pentru Hyperwave HLP (HWHLP) este $1.031. În ultimele 24 de ore, tokenul HWHLP a fost tranzacționat între un minim de $ 1.025 și un maxim de $ 1.034, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HWHLP este $ 1.045, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.967762.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HWHLP s-a modificat cu +0.30% în decursul ultimei ore, cu -0.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hyperwave HLP (HWHLP)

Capitalizare de piață $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Ofertă află în circulație 11.44M 11.44M 11.44M Ofertă totală 11,437,661.7653 11,437,661.7653 11,437,661.7653

Capitalizarea de piață actuală pentru Hyperwave HLP este $ 11.73M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HWHLP este 11.44M, cu o ofertă totală de 11437661.7653. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.73M.