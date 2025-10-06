Prețul în timp real pentru Hyperwave HLP astăzi este 1.031 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru HWHLP în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru HWHLP pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Hyperwave HLP astăzi este 1.031 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru HWHLP în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru HWHLP pe MEXC acum.

Logo Hyperwave HLP

Preț Hyperwave HLP (HWHLP)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 HWHLP în USD:

$1.029
$1.029$1.029
-0.20%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Hyperwave HLP (HWHLP) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:35:41 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
Minim 24 h
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
Maxim 24 h

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762$ 0.967762

+0.30%

-0.12%

+0.03%

+0.03%

Prețul în timp real pentru Hyperwave HLP (HWHLP) este $1.031. În ultimele 24 de ore, tokenul HWHLP a fost tranzacționat între un minim de $ 1.025 și un maxim de $ 1.034, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HWHLP este $ 1.045, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.967762.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HWHLP s-a modificat cu +0.30% în decursul ultimei ore, cu -0.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hyperwave HLP (HWHLP)

$ 11.73M
$ 11.73M$ 11.73M

--
----

$ 11.73M
$ 11.73M$ 11.73M

11.44M
11.44M 11.44M

11,437,661.7653
11,437,661.7653 11,437,661.7653

Capitalizarea de piață actuală pentru Hyperwave HLP este $ 11.73M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HWHLP este 11.44M, cu o ofertă totală de 11437661.7653. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.73M.

Istoric de preț pentru Hyperwave HLP (HWHLP) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Hyperwave HLP la USD a fost $ -0.001248579312659.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Hyperwave HLP la USD a fost $ +0.0071195705.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Hyperwave HLP la USD a fost $ +0.0137949862.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Hyperwave HLP la USD a fost $ +0.0276876480068039.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.001248579312659-0.12%
30 de zile$ +0.0071195705+0.69%
60 de zile$ +0.0137949862+1.34%
90 de zile$ +0.0276876480068039+2.76%

Ce este Hyperwave HLP (HWHLP)

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Hyperwave HLP (HWHLP)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Hyperwave HLP (USD)

Ce valoare va avea Hyperwave HLP (HWHLP) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Hyperwave HLP (HWHLP) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Hyperwave HLP.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Hyperwave HLP!

HWHLP în monede locale

Tokenomie pentru Hyperwave HLP (HWHLP)

Înțelegerea tokenomică a Hyperwave HLP (HWHLP) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru HWHLP!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Hyperwave HLP (HWHLP)

Cât valorează Hyperwave HLP (HWHLP) astăzi?
Prețul pe viu pentru HWHLP în USD este 1.031 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru HWHLP în USD?
Prețul actual pentru HWHLP la USD este $ 1.031. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Hyperwave HLP?
Capitalizarea de piață pentru HWHLP este $ 11.73M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru HWHLP?
Ofertă aflată în circulație pentru HWHLP este 11.44M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru HWHLP?
HWHLP a obținut un preț ATH de 1.045 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru HWHLP?
HWHLP a avut un preț ATL de 0.967762 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru HWHLP?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru HWHLP este -- USD.
Va crește HWHLP în acest an?
HWHLP ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru HWHLP pentru o analiză mai aprofundată.
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.