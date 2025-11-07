Informații privind prețul pentru Hypertrics (HYTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -2.34% Modificare de preț (7 zile) -10.89% Modificare de preț (7 zile) -10.89%

Prețul în timp real pentru Hypertrics (HYTR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HYTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HYTR este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HYTR s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -2.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hypertrics (HYTR)

Capitalizare de piață $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Ofertă află în circulație 795.56M 795.56M 795.56M Ofertă totală 795,564,694.0 795,564,694.0 795,564,694.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Hypertrics este $ 32.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HYTR este 795.56M, cu o ofertă totală de 795564694.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.21K.