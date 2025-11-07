Informații privind prețul pentru Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Minim 24 h $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 Maxim 24 h $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 Maxim dintotdeauna $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Cel mai mic preț $ 0.701228$ 0.701228 $ 0.701228 Modificare de preț (1 oră) +0.40% Modificare de preț (1 zi) +0.60% Modificare de preț (7 zile) +0.70% Modificare de preț (7 zile) +0.70%

Prețul în timp real pentru Hyperbeat USDT (HBUSDT) este $1.087. În ultimele 24 de ore, tokenul HBUSDT a fost tranzacționat între un minim de $ 1.071 și un maxim de $ 1.086, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HBUSDT este $ 1.27, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.701228.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HBUSDT s-a modificat cu +0.40% în decursul ultimei ore, cu +0.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Capitalizare de piață $ 89.38M$ 89.38M $ 89.38M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 89.38M$ 89.38M $ 89.38M Ofertă află în circulație 82.78M 82.78M 82.78M Ofertă totală 82,775,183.7393536 82,775,183.7393536 82,775,183.7393536

Capitalizarea de piață actuală pentru Hyperbeat USDT este $ 89.38M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HBUSDT este 82.78M, cu o ofertă totală de 82775183.7393536. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 89.38M.