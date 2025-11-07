Informații privind prețul pentru Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 38.89 $ 38.89 $ 38.89 Minim 24 h $ 42.96 $ 42.96 $ 42.96 Maxim 24 h Minim 24 h $ 38.89$ 38.89 $ 38.89 Maxim 24 h $ 42.96$ 42.96 $ 42.96 Maxim dintotdeauna $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Cel mai mic preț $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 Modificare de preț (1 oră) +1.19% Modificare de preț (1 zi) -7.89% Modificare de preț (7 zile) -15.14% Modificare de preț (7 zile) -15.14%

Prețul în timp real pentru Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) este $39.42. În ultimele 24 de ore, tokenul HBHYPE a fost tranzacționat între un minim de $ 38.89 și un maxim de $ 42.96, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HBHYPE este $ 60.1, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 29.65.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HBHYPE s-a modificat cu +1.19% în decursul ultimei ore, cu -7.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Capitalizare de piață $ 36.46M$ 36.46M $ 36.46M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 36.46M$ 36.46M $ 36.46M Ofertă află în circulație 926.62K 926.62K 926.62K Ofertă totală 926,623.7421617013 926,623.7421617013 926,623.7421617013

Capitalizarea de piață actuală pentru Hyperbeat Ultra HYPE este $ 36.46M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HBHYPE este 926.62K, cu o ofertă totală de 926623.7421617013. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 36.46M.