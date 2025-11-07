Informații privind prețul pentru Hydrex (HYDX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.314342 $ 0.314342 $ 0.314342 Minim 24 h $ 0.345073 $ 0.345073 $ 0.345073 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.314342$ 0.314342 $ 0.314342 Maxim 24 h $ 0.345073$ 0.345073 $ 0.345073 Maxim dintotdeauna $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Cel mai mic preț $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 Modificare de preț (1 oră) -0.31% Modificare de preț (1 zi) -6.05% Modificare de preț (7 zile) -13.78% Modificare de preț (7 zile) -13.78%

Prețul în timp real pentru Hydrex (HYDX) este $0.323612. În ultimele 24 de ore, tokenul HYDX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.314342 și un maxim de $ 0.345073, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HYDX este $ 1.2, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.127003.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HYDX s-a modificat cu -0.31% în decursul ultimei ore, cu -6.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hydrex (HYDX)

Capitalizare de piață $ 7.45M$ 7.45M $ 7.45M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.72M$ 13.72M $ 13.72M Ofertă află în circulație 23.27M 23.27M 23.27M Ofertă totală 42,848,228.94532865 42,848,228.94532865 42,848,228.94532865

Capitalizarea de piață actuală pentru Hydrex este $ 7.45M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HYDX este 23.27M, cu o ofertă totală de 42848228.94532865. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.72M.