Informații privind prețul pentru HubSuite (HSUITE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00352296$ 0.00352296 $ 0.00352296 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.11% Modificare de preț (1 zi) -0.97% Modificare de preț (7 zile) -19.68% Modificare de preț (7 zile) -19.68%

Prețul în timp real pentru HubSuite (HSUITE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HSUITE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HSUITE este $ 0.00352296, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HSUITE s-a modificat cu +1.11% în decursul ultimei ore, cu -0.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HubSuite (HSUITE)

Capitalizare de piață $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.79M$ 8.79M $ 8.79M Ofertă află în circulație 16.52B 16.52B 16.52B Ofertă totală 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

Capitalizarea de piață actuală pentru HubSuite este $ 3.79M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HSUITE este 16.52B, cu o ofertă totală de 38271824539.0413. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.79M.