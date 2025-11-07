Informații privind prețul pentru HotKeySwap (HOTKEY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00234525 $ 0.00234525 $ 0.00234525 Minim 24 h $ 0.00252118 $ 0.00252118 $ 0.00252118 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00234525$ 0.00234525 $ 0.00234525 Maxim 24 h $ 0.00252118$ 0.00252118 $ 0.00252118 Maxim dintotdeauna $ 0.581112$ 0.581112 $ 0.581112 Cel mai mic preț $ 0.00173695$ 0.00173695 $ 0.00173695 Modificare de preț (1 oră) +0.93% Modificare de preț (1 zi) -4.11% Modificare de preț (7 zile) -16.54% Modificare de preț (7 zile) -16.54%

Prețul în timp real pentru HotKeySwap (HOTKEY) este $0.00240164. În ultimele 24 de ore, tokenul HOTKEY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00234525 și un maxim de $ 0.00252118, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HOTKEY este $ 0.581112, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00173695.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HOTKEY s-a modificat cu +0.93% în decursul ultimei ore, cu -4.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HotKeySwap (HOTKEY)

Capitalizare de piață $ 228.06K$ 228.06K $ 228.06K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 228.06K$ 228.06K $ 228.06K Ofertă află în circulație 95.00M 95.00M 95.00M Ofertă totală 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru HotKeySwap este $ 228.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HOTKEY este 95.00M, cu o ofertă totală de 95000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 228.06K.