Informații privind prețul pentru Hot Cherry (CHERRY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000796 $ 0.00000796 $ 0.00000796 Minim 24 h $ 0.00000852 $ 0.00000852 $ 0.00000852 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000796$ 0.00000796 $ 0.00000796 Maxim 24 h $ 0.00000852$ 0.00000852 $ 0.00000852 Maxim dintotdeauna $ 0.00002768$ 0.00002768 $ 0.00002768 Cel mai mic preț $ 0.00000319$ 0.00000319 $ 0.00000319 Modificare de preț (1 oră) +0.69% Modificare de preț (1 zi) -1.42% Modificare de preț (7 zile) -15.61% Modificare de preț (7 zile) -15.61%

Prețul în timp real pentru Hot Cherry (CHERRY) este $0.00000831. În ultimele 24 de ore, tokenul CHERRY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000796 și un maxim de $ 0.00000852, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CHERRY este $ 0.00002768, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000319.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CHERRY s-a modificat cu +0.69% în decursul ultimei ore, cu -1.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hot Cherry (CHERRY)

Capitalizare de piață $ 832.98K$ 832.98K $ 832.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 832.98K$ 832.98K $ 832.98K Ofertă află în circulație 100.00B 100.00B 100.00B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Hot Cherry este $ 832.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CHERRY este 100.00B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 832.98K.