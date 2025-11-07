Informații privind prețul pentru HOODOG (HOODOG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.30% Modificare de preț (1 zi) -4.98% Modificare de preț (7 zile) -13.77% Modificare de preț (7 zile) -13.77%

Prețul în timp real pentru HOODOG (HOODOG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HOODOG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HOODOG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HOODOG s-a modificat cu -1.30% în decursul ultimei ore, cu -4.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HOODOG (HOODOG)

Capitalizare de piață $ 42.64K$ 42.64K $ 42.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 42.64K$ 42.64K $ 42.64K Ofertă află în circulație 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Ofertă totală 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Capitalizarea de piață actuală pentru HOODOG este $ 42.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HOODOG este 1,000.00T, cu o ofertă totală de 1.0e+15. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 42.64K.