Informații privind prețul pentru Holdstation (HOLD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.823101 $ 0.823101 $ 0.823101 Minim 24 h $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.823101$ 0.823101 $ 0.823101 Maxim 24 h $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Maxim dintotdeauna $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Cel mai mic preț $ 0.823101$ 0.823101 $ 0.823101 Modificare de preț (1 oră) +2.66% Modificare de preț (1 zi) -15.90% Modificare de preț (7 zile) -20.27% Modificare de preț (7 zile) -20.27%

Prețul în timp real pentru Holdstation (HOLD) este $1.005. În ultimele 24 de ore, tokenul HOLD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.823101 și un maxim de $ 1.21, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HOLD este $ 1.48, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.823101.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HOLD s-a modificat cu +2.66% în decursul ultimei ore, cu -15.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Holdstation (HOLD)

Capitalizare de piață $ 7.94M$ 7.94M $ 7.94M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 30.15M$ 30.15M $ 30.15M Ofertă află în circulație 7.90M 7.90M 7.90M Ofertă totală 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Holdstation este $ 7.94M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HOLD este 7.90M, cu o ofertă totală de 30000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 30.15M.