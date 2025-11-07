Informații privind prețul pentru Holdcoin (HOLD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001135 $ 0.00001135 $ 0.00001135 Minim 24 h $ 0.0000148 $ 0.0000148 $ 0.0000148 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001135$ 0.00001135 $ 0.00001135 Maxim 24 h $ 0.0000148$ 0.0000148 $ 0.0000148 Maxim dintotdeauna $ 0.00411566$ 0.00411566 $ 0.00411566 Cel mai mic preț $ 0.00000601$ 0.00000601 $ 0.00000601 Modificare de preț (1 oră) +6.16% Modificare de preț (1 zi) +13.06% Modificare de preț (7 zile) +31.35% Modificare de preț (7 zile) +31.35%

Prețul în timp real pentru Holdcoin (HOLD) este $0.00001443. În ultimele 24 de ore, tokenul HOLD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001135 și un maxim de $ 0.0000148, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HOLD este $ 0.00411566, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000601.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HOLD s-a modificat cu +6.16% în decursul ultimei ore, cu +13.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +31.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Holdcoin (HOLD)

Capitalizare de piață $ 136.94K$ 136.94K $ 136.94K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 136.94K$ 136.94K $ 136.94K Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Holdcoin este $ 136.94K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HOLD este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 136.94K.