Informații privind prețul pentru Hold Sloth (ZZZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00005615$ 0.00005615 $ 0.00005615 Cel mai mic preț $ 0.00000945$ 0.00000945 $ 0.00000945 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +1.95% Modificare de preț (7 zile) +1.95%

Prețul în timp real pentru Hold Sloth (ZZZ) este $0.00001031. În ultimele 24 de ore, tokenul ZZZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZZZ este $ 0.00005615, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000945.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZZZ s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.95% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hold Sloth (ZZZ)

Capitalizare de piață $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Ofertă află în circulație 843.15M 843.15M 843.15M Ofertă totală 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

Capitalizarea de piață actuală pentru Hold Sloth este $ 8.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZZZ este 843.15M, cu o ofertă totală de 943505142.7532988. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.72K.