Informații privind prețul pentru HLP0 (HLP0) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 Minim 24 h $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 Maxim 24 h $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Maxim dintotdeauna $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Cel mai mic preț $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 Modificare de preț (1 oră) -0.50% Modificare de preț (1 zi) -0.17% Modificare de preț (7 zile) +0.55% Modificare de preț (7 zile) +0.55%

Prețul în timp real pentru HLP0 (HLP0) este $1.025. În ultimele 24 de ore, tokenul HLP0 a fost tranzacționat între un minim de $ 1.016 și un maxim de $ 1.034, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HLP0 este $ 1.27, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.72955.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HLP0 s-a modificat cu -0.50% în decursul ultimei ore, cu -0.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HLP0 (HLP0)

Capitalizare de piață $ 442.99K$ 442.99K $ 442.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 442.99K$ 442.99K $ 442.99K Ofertă află în circulație 432.10K 432.10K 432.10K Ofertă totală 432,103.635084 432,103.635084 432,103.635084

Capitalizarea de piață actuală pentru HLP0 este $ 442.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HLP0 este 432.10K, cu o ofertă totală de 432103.635084. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 442.99K.