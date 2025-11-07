Informații privind prețul pentru HITDEX (HIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00189769$ 0.00189769 $ 0.00189769 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.01% Modificare de preț (1 zi) -4.69% Modificare de preț (7 zile) -15.41% Modificare de preț (7 zile) -15.41%

Prețul în timp real pentru HITDEX (HIT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HIT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HIT este $ 0.00189769, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HIT s-a modificat cu +1.01% în decursul ultimei ore, cu -4.69% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HITDEX (HIT)

Capitalizare de piață $ 44.99K$ 44.99K $ 44.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 113.20K$ 113.20K $ 113.20K Ofertă află în circulație 395.81M 395.81M 395.81M Ofertă totală 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385 995,806,130.4830385

Capitalizarea de piață actuală pentru HITDEX este $ 44.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HIT este 395.81M, cu o ofertă totală de 995806130.4830385. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 113.20K.