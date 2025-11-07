Informații privind prețul pentru Helpful Coin (HELPFUL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.75% Modificare de preț (1 zi) -10.35% Modificare de preț (7 zile) -11.52% Modificare de preț (7 zile) -11.52%

Prețul în timp real pentru Helpful Coin (HELPFUL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HELPFUL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HELPFUL este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HELPFUL s-a modificat cu +0.75% în decursul ultimei ore, cu -10.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Helpful Coin (HELPFUL)

Capitalizare de piață $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K Ofertă află în circulație 999.06M 999.06M 999.06M Ofertă totală 999,060,110.072127 999,060,110.072127 999,060,110.072127

Capitalizarea de piață actuală pentru Helpful Coin este $ 7.42K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HELPFUL este 999.06M, cu o ofertă totală de 999060110.072127. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.42K.