Informații privind prețul pentru Helix (HELIX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00004261 $ 0.00004261 $ 0.00004261 Minim 24 h $ 0.00006713 $ 0.00006713 $ 0.00006713 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00004261$ 0.00004261 $ 0.00004261 Maxim 24 h $ 0.00006713$ 0.00006713 $ 0.00006713 Maxim dintotdeauna $ 0.000678$ 0.000678 $ 0.000678 Cel mai mic preț $ 0.00003984$ 0.00003984 $ 0.00003984 Modificare de preț (1 oră) -2.13% Modificare de preț (1 zi) +7.33% Modificare de preț (7 zile) -22.45% Modificare de preț (7 zile) -22.45%

Prețul în timp real pentru Helix (HELIX) este $0.00004721. În ultimele 24 de ore, tokenul HELIX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00004261 și un maxim de $ 0.00006713, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HELIX este $ 0.000678, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003984.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HELIX s-a modificat cu -2.13% în decursul ultimei ore, cu +7.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Helix (HELIX)

Capitalizare de piață $ 47.27K$ 47.27K $ 47.27K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 47.27K$ 47.27K $ 47.27K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Helix este $ 47.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HELIX este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 47.27K.