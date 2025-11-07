Informații privind prețul pentru HEDGE (HEDGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.79% Modificare de preț (1 zi) -5.07% Modificare de preț (7 zile) -30.70% Modificare de preț (7 zile) -30.70%

Prețul în timp real pentru HEDGE (HEDGE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HEDGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HEDGE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HEDGE s-a modificat cu +0.79% în decursul ultimei ore, cu -5.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HEDGE (HEDGE)

Capitalizare de piață $ 317.99K$ 317.99K $ 317.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 317.99K$ 317.99K $ 317.99K Ofertă află în circulație 999.98M 999.98M 999.98M Ofertă totală 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052

Capitalizarea de piață actuală pentru HEDGE este $ 317.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HEDGE este 999.98M, cu o ofertă totală de 999984245.8355052. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 317.99K.