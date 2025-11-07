Informații privind prețul pentru HAT Solana (HAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00097028$ 0.00097028 $ 0.00097028 Cel mai mic preț $ 0.00001316$ 0.00001316 $ 0.00001316 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -3.79% Modificare de preț (7 zile) -3.79%

Prețul în timp real pentru HAT Solana (HAT) este $0.00001524. În ultimele 24 de ore, tokenul HAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HAT este $ 0.00097028, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001316.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HAT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HAT Solana (HAT)

Capitalizare de piață $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Ofertă află în circulație 998.80M 998.80M 998.80M Ofertă totală 998,804,712.02 998,804,712.02 998,804,712.02

Capitalizarea de piață actuală pentru HAT Solana este $ 15.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HAT este 998.80M, cu o ofertă totală de 998804712.02. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.23K.