Informații privind prețul pentru Hat (HAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00235861 Maxim 24 h $ 0.00254089 Maxim dintotdeauna $ 0.0469251 Cel mai mic preț $ 0.00192629 Modificare de preț (1 oră) +0.72% Modificare de preț (1 zi) -4.79% Modificare de preț (7 zile) -34.11%

Prețul în timp real pentru Hat (HAT) este $0.00240498. În ultimele 24 de ore, tokenul HAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00235861 și un maxim de $ 0.00254089, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HAT este $ 0.0469251, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00192629.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HAT s-a modificat cu +0.72% în decursul ultimei ore, cu -4.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Hat (HAT)

Capitalizare de piață $ 34.58K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 148.54K Ofertă află în circulație 14.42M Ofertă totală 61,955,726.73853378

Capitalizarea de piață actuală pentru Hat este $ 34.58K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HAT este 14.42M, cu o ofertă totală de 61955726.73853378. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 148.54K.