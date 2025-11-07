Informații privind prețul pentru HARLOD (HARLOD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.37% Modificare de preț (1 zi) -6.52% Modificare de preț (7 zile) -73.46% Modificare de preț (7 zile) -73.46%

Prețul în timp real pentru HARLOD (HARLOD) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HARLOD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HARLOD este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HARLOD s-a modificat cu +0.37% în decursul ultimei ore, cu -6.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -73.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HARLOD (HARLOD)

Capitalizare de piață $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Ofertă află în circulație 999.22M 999.22M 999.22M Ofertă totală 999,219,558.917413 999,219,558.917413 999,219,558.917413

Capitalizarea de piață actuală pentru HARLOD este $ 13.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HARLOD este 999.22M, cu o ofertă totală de 999219558.917413. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.08K.