Informații privind prețul pentru HappyAI (SN103) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.639432 $ 0.639432 $ 0.639432 Minim 24 h $ 0.708686 $ 0.708686 $ 0.708686 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.639432$ 0.639432 $ 0.639432 Maxim 24 h $ 0.708686$ 0.708686 $ 0.708686 Maxim dintotdeauna $ 0.789967$ 0.789967 $ 0.789967 Cel mai mic preț $ 0.284467$ 0.284467 $ 0.284467 Modificare de preț (1 oră) +0.20% Modificare de preț (1 zi) -3.56% Modificare de preț (7 zile) +11.28% Modificare de preț (7 zile) +11.28%

Prețul în timp real pentru HappyAI (SN103) este $0.668605. În ultimele 24 de ore, tokenul SN103 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.639432 și un maxim de $ 0.708686, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN103 este $ 0.789967, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.284467.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN103 s-a modificat cu +0.20% în decursul ultimei ore, cu -3.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +11.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HappyAI (SN103)

Capitalizare de piață $ 944.01K$ 944.01K $ 944.01K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 944.01K$ 944.01K $ 944.01K Ofertă află în circulație 1.41M 1.41M 1.41M Ofertă totală 1,405,850.336590932 1,405,850.336590932 1,405,850.336590932

Capitalizarea de piață actuală pentru HappyAI este $ 944.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN103 este 1.41M, cu o ofertă totală de 1405850.336590932. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 944.01K.