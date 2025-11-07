Informații privind prețul pentru HAMZ (HAMZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) -0.67% Modificare de preț (7 zile) -17.65%

Prețul în timp real pentru HAMZ (HAMZ) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HAMZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HAMZ este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HAMZ s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu -0.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața HAMZ (HAMZ)

Capitalizare de piață $ 6.36K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.36K Ofertă află în circulație 999.93M Ofertă totală 999,933,099.110828

Capitalizarea de piață actuală pentru HAMZ este $ 6.36K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HAMZ este 999.93M, cu o ofertă totală de 999933099.110828. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.36K.