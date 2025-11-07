Informații privind prețul pentru Halo (HLO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.04466995$ 0.04466995 $ 0.04466995 Cel mai mic preț $ 0.00019565$ 0.00019565 $ 0.00019565 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Halo (HLO) este $0.00023287. În ultimele 24 de ore, tokenul HLO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HLO este $ 0.04466995, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00019565.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HLO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Halo (HLO)

Capitalizare de piață $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 489.03K$ 489.03K $ 489.03K Ofertă află în circulație 208.21M 208.21M 208.21M Ofertă totală 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Halo este $ 48.49K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HLO este 208.21M, cu o ofertă totală de 2100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 489.03K.