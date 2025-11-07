Informații privind prețul pentru haHYPE (HAHYPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 38.23 $ 38.23 $ 38.23 Minim 24 h $ 42.29 $ 42.29 $ 42.29 Maxim 24 h Minim 24 h $ 38.23$ 38.23 $ 38.23 Maxim 24 h $ 42.29$ 42.29 $ 42.29 Maxim dintotdeauna $ 59.84$ 59.84 $ 59.84 Cel mai mic preț $ 14.81$ 14.81 $ 14.81 Modificare de preț (1 oră) +1.11% Modificare de preț (1 zi) -7.31% Modificare de preț (7 zile) -14.89% Modificare de preț (7 zile) -14.89%

Prețul în timp real pentru haHYPE (HAHYPE) este $38.94. În ultimele 24 de ore, tokenul HAHYPE a fost tranzacționat între un minim de $ 38.23 și un maxim de $ 42.29, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HAHYPE este $ 59.84, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 14.81.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HAHYPE s-a modificat cu +1.11% în decursul ultimei ore, cu -7.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața haHYPE (HAHYPE)

Capitalizare de piață $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M Ofertă află în circulație 123.78K 123.78K 123.78K Ofertă totală 123,781.6553768908 123,781.6553768908 123,781.6553768908

Capitalizarea de piață actuală pentru haHYPE este $ 4.82M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HAHYPE este 123.78K, cu o ofertă totală de 123781.6553768908. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.82M.