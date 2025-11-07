Informații privind prețul pentru Habitat (HABITAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.07018 $ 0.07018 $ 0.07018 Minim 24 h $ 0.085402 $ 0.085402 $ 0.085402 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.07018$ 0.07018 $ 0.07018 Maxim 24 h $ 0.085402$ 0.085402 $ 0.085402 Maxim dintotdeauna $ 0.173107$ 0.173107 $ 0.173107 Cel mai mic preț $ 0.04370948$ 0.04370948 $ 0.04370948 Modificare de preț (1 oră) +0.51% Modificare de preț (1 zi) +15.92% Modificare de preț (7 zile) +2.57% Modificare de preț (7 zile) +2.57%

Prețul în timp real pentru Habitat (HABITAT) este $0.082356. În ultimele 24 de ore, tokenul HABITAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.07018 și un maxim de $ 0.085402, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HABITAT este $ 0.173107, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.04370948.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HABITAT s-a modificat cu +0.51% în decursul ultimei ore, cu +15.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Habitat (HABITAT)

Capitalizare de piață $ 6.06M$ 6.06M $ 6.06M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Ofertă află în circulație 73.56M 73.56M 73.56M Ofertă totală 99,999,839.802692 99,999,839.802692 99,999,839.802692

Capitalizarea de piață actuală pentru Habitat este $ 6.06M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HABITAT este 73.56M, cu o ofertă totală de 99999839.802692. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.24M.