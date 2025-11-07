Informații privind prețul pentru GUSD (GUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.997577 $ 0.997577 $ 0.997577 Minim 24 h $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.997577$ 0.997577 $ 0.997577 Maxim 24 h $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Maxim dintotdeauna $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Cel mai mic preț $ 0.98989$ 0.98989 $ 0.98989 Modificare de preț (1 oră) -0.16% Modificare de preț (1 zi) -0.14% Modificare de preț (7 zile) -0.12% Modificare de preț (7 zile) -0.12%

Prețul în timp real pentru GUSD (GUSD) este $0.998457. În ultimele 24 de ore, tokenul GUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.997577 și un maxim de $ 1.004, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GUSD este $ 1.019, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.98989.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GUSD s-a modificat cu -0.16% în decursul ultimei ore, cu -0.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GUSD (GUSD)

Capitalizare de piață $ 149.56M$ 149.56M $ 149.56M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 319.51M$ 319.51M $ 319.51M Ofertă află în circulație 149.79M 149.79M 149.79M Ofertă totală 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GUSD este $ 149.56M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GUSD este 149.79M, cu o ofertă totală de 320000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 319.51M.