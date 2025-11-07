Informații privind prețul pentru Gunda (GUNDA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0005181 $ 0.0005181 $ 0.0005181 Minim 24 h $ 0.00052173 $ 0.00052173 $ 0.00052173 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0005181$ 0.0005181 $ 0.0005181 Maxim 24 h $ 0.00052173$ 0.00052173 $ 0.00052173 Maxim dintotdeauna $ 0.00074739$ 0.00074739 $ 0.00074739 Cel mai mic preț $ 0.00040438$ 0.00040438 $ 0.00040438 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.45% Modificare de preț (7 zile) -11.22% Modificare de preț (7 zile) -11.22%

Prețul în timp real pentru Gunda (GUNDA) este $0.0005181. În ultimele 24 de ore, tokenul GUNDA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0005181 și un maxim de $ 0.00052173, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GUNDA este $ 0.00074739, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00040438.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GUNDA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gunda (GUNDA)

Capitalizare de piață $ 518.11K$ 518.11K $ 518.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 518.11K$ 518.11K $ 518.11K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Gunda este $ 518.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GUNDA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 518.11K.