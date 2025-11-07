Informații privind prețul pentru GUMMY (GUMMY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.227728$ 0.227728 $ 0.227728 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.48% Modificare de preț (1 zi) -2.62% Modificare de preț (7 zile) -16.41% Modificare de preț (7 zile) -16.41%

Prețul în timp real pentru GUMMY (GUMMY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GUMMY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GUMMY este $ 0.227728, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GUMMY s-a modificat cu +1.48% în decursul ultimei ore, cu -2.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GUMMY (GUMMY)

Capitalizare de piață $ 394.82K$ 394.82K $ 394.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 394.82K$ 394.82K $ 394.82K Ofertă află în circulație 792.59M 792.59M 792.59M Ofertă totală 792,594,139.3359644 792,594,139.3359644 792,594,139.3359644

Capitalizarea de piață actuală pentru GUMMY este $ 394.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GUMMY este 792.59M, cu o ofertă totală de 792594139.3359644. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 394.82K.