Informații privind prețul pentru GULL (GULL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0147066$ 0.0147066 $ 0.0147066 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru GULL (GULL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GULL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GULL este $ 0.0147066, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GULL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GULL (GULL)

Capitalizare de piață $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K Ofertă află în circulație 42.83M 42.83M 42.83M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GULL este $ 7.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GULL este 42.83M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 82.62K.