Informații privind prețul pentru Gugo (GUGO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0146709$ 0.0146709 $ 0.0146709 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.38% Modificare de preț (1 zi) -9.16% Modificare de preț (7 zile) -28.51% Modificare de preț (7 zile) -28.51%

Prețul în timp real pentru Gugo (GUGO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GUGO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GUGO este $ 0.0146709, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GUGO s-a modificat cu +1.38% în decursul ultimei ore, cu -9.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gugo (GUGO)

Capitalizare de piață $ 604.15K$ 604.15K $ 604.15K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 604.15K$ 604.15K $ 604.15K Ofertă află în circulație 990.10M 990.10M 990.10M Ofertă totală 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

Capitalizarea de piață actuală pentru Gugo este $ 604.15K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GUGO este 990.10M, cu o ofertă totală de 990098452.894598. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 604.15K.