Informații privind prețul pentru Guardian Token (GUARDIAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00047319 $ 0.00047319 $ 0.00047319 Minim 24 h $ 0.00050861 $ 0.00050861 $ 0.00050861 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00047319$ 0.00047319 $ 0.00047319 Maxim 24 h $ 0.00050861$ 0.00050861 $ 0.00050861 Maxim dintotdeauna $ 0.00085109$ 0.00085109 $ 0.00085109 Cel mai mic preț $ 0.00045692$ 0.00045692 $ 0.00045692 Modificare de preț (1 oră) +0.45% Modificare de preț (1 zi) -4.10% Modificare de preț (7 zile) -20.10% Modificare de preț (7 zile) -20.10%

Prețul în timp real pentru Guardian Token (GUARDIAN) este $0.00048331. În ultimele 24 de ore, tokenul GUARDIAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00047319 și un maxim de $ 0.00050861, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GUARDIAN este $ 0.00085109, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00045692.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GUARDIAN s-a modificat cu +0.45% în decursul ultimei ore, cu -4.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Guardian Token (GUARDIAN)

Capitalizare de piață $ 288.07K$ 288.07K $ 288.07K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 288.07K$ 288.07K $ 288.07K Ofertă află în circulație 593.31M 593.31M 593.31M Ofertă totală 593,308,389.030029 593,308,389.030029 593,308,389.030029

Capitalizarea de piață actuală pentru Guardian Token este $ 288.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GUARDIAN este 593.31M, cu o ofertă totală de 593308389.030029. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 288.07K.