Informații privind prețul pentru GUANO (GUANO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00103775$ 0.00103775 $ 0.00103775 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.55% Modificare de preț (1 zi) +1.32% Modificare de preț (7 zile) +0.58% Modificare de preț (7 zile) +0.58%

Prețul în timp real pentru GUANO (GUANO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GUANO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GUANO este $ 0.00103775, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GUANO s-a modificat cu +0.55% în decursul ultimei ore, cu +1.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GUANO (GUANO)

Capitalizare de piață $ 116.16K$ 116.16K $ 116.16K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 137.64K$ 137.64K $ 137.64K Ofertă află în circulație 713.85M 713.85M 713.85M Ofertă totală 845,861,421.7657745 845,861,421.7657745 845,861,421.7657745

Capitalizarea de piață actuală pentru GUANO este $ 116.16K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GUANO este 713.85M, cu o ofertă totală de 845861421.7657745. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 137.64K.