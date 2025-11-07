Informații privind prețul pentru GTETH (GTETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,254.51 $ 3,254.51 $ 3,254.51 Minim 24 h $ 3,470.36 $ 3,470.36 $ 3,470.36 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,254.51$ 3,254.51 $ 3,254.51 Maxim 24 h $ 3,470.36$ 3,470.36 $ 3,470.36 Maxim dintotdeauna $ 4,751.71$ 4,751.71 $ 4,751.71 Cel mai mic preț $ 3,083.74$ 3,083.74 $ 3,083.74 Modificare de preț (1 oră) +2.16% Modificare de preț (1 zi) -3.10% Modificare de preț (7 zile) -12.05% Modificare de preț (7 zile) -12.05%

Prețul în timp real pentru GTETH (GTETH) este $3,324.83. În ultimele 24 de ore, tokenul GTETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,254.51 și un maxim de $ 3,470.36, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GTETH este $ 4,751.71, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,083.74.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GTETH s-a modificat cu +2.16% în decursul ultimei ore, cu -3.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GTETH (GTETH)

Capitalizare de piață $ 510.74M$ 510.74M $ 510.74M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 510.74M$ 510.74M $ 510.74M Ofertă află în circulație 153.82K 153.82K 153.82K Ofertă totală 153,820.0 153,820.0 153,820.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GTETH este $ 510.74M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GTETH este 153.82K, cu o ofertă totală de 153820.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 510.74M.