Informații privind prețul pentru Grow ($GROW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +7.53% Modificare de preț (1 zi) +4.76% Modificare de preț (7 zile) -8.05% Modificare de preț (7 zile) -8.05%

Prețul în timp real pentru Grow ($GROW) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul $GROW a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $GROW este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $GROW s-a modificat cu +7.53% în decursul ultimei ore, cu +4.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Grow ($GROW)

Capitalizare de piață $ 183.23K$ 183.23K $ 183.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 183.23K$ 183.23K $ 183.23K Ofertă află în circulație 100.00B 100.00B 100.00B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Grow este $ 183.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $GROW este 100.00B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 183.23K.