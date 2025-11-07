Informații privind prețul pentru GROKCHAIN (GROKCHAIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00299593$ 0.00299593 $ 0.00299593 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.35% Modificare de preț (1 zi) -3.09% Modificare de preț (7 zile) -13.91% Modificare de preț (7 zile) -13.91%

Prețul în timp real pentru GROKCHAIN (GROKCHAIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GROKCHAIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GROKCHAIN este $ 0.00299593, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GROKCHAIN s-a modificat cu +1.35% în decursul ultimei ore, cu -3.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GROKCHAIN (GROKCHAIN)

Capitalizare de piață $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K Ofertă află în circulație 999.45M 999.45M 999.45M Ofertă totală 999,446,686.754739 999,446,686.754739 999,446,686.754739

Capitalizarea de piață actuală pentru GROKCHAIN este $ 9.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GROKCHAIN este 999.45M, cu o ofertă totală de 999446686.754739. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.97K.