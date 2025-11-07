Informații privind prețul pentru GRDM (GRDM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02841479$ 0.02841479 $ 0.02841479 Cel mai mic preț $ 0.01535586$ 0.01535586 $ 0.01535586 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru GRDM (GRDM) este $0.01741862. În ultimele 24 de ore, tokenul GRDM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GRDM este $ 0.02841479, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01535586.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GRDM s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GRDM (GRDM)

Capitalizare de piață $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 17.42M$ 17.42M $ 17.42M Ofertă află în circulație 400.00M 400.00M 400.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GRDM este $ 6.97M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GRDM este 400.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.42M.