Informații privind prețul pentru GPUAI (GPUAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00642701 $ 0.00642701 $ 0.00642701 Minim 24 h $ 0.00791252 $ 0.00791252 $ 0.00791252 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00642701$ 0.00642701 $ 0.00642701 Maxim 24 h $ 0.00791252$ 0.00791252 $ 0.00791252 Maxim dintotdeauna $ 0.6198$ 0.6198 $ 0.6198 Cel mai mic preț $ 0.00437792$ 0.00437792 $ 0.00437792 Modificare de preț (1 oră) +1.24% Modificare de preț (1 zi) -0.19% Modificare de preț (7 zile) +2.77% Modificare de preț (7 zile) +2.77%

Prețul în timp real pentru GPUAI (GPUAI) este $0.00656592. În ultimele 24 de ore, tokenul GPUAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00642701 și un maxim de $ 0.00791252, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GPUAI este $ 0.6198, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00437792.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GPUAI s-a modificat cu +1.24% în decursul ultimei ore, cu -0.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GPUAI (GPUAI)

Capitalizare de piață $ 403.67K$ 403.67K $ 403.67K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 656.37K$ 656.37K $ 656.37K Ofertă află în circulație 61.50M 61.50M 61.50M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GPUAI este $ 403.67K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GPUAI este 61.50M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 656.37K.