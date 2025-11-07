BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Goth16z astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru G16Z în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru G16Z pe MEXC acum.

Mai multe despre G16Z

Informații de preț pentru G16Z

Ce este G16Z

Tokenomie pentru G16Z

Prognoza prețurilor pentru G16Z

Logo Goth16z

Preț Goth16z (G16Z)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 G16Z în USD:

--
----
-3.30%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Goth16z (G16Z) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:00:27 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Goth16z (G16Z) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

-3.32%

-10.74%

-10.74%

Prețul în timp real pentru Goth16z (G16Z) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul G16Z a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru G16Z este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, G16Z s-a modificat cu +0.75% în decursul ultimei ore, cu -3.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Goth16z (G16Z)

$ 6.41K
$ 6.41K$ 6.41K

--
----

$ 6.41K
$ 6.41K$ 6.41K

999.54M
999.54M 999.54M

999,539,431.520278
999,539,431.520278 999,539,431.520278

Capitalizarea de piață actuală pentru Goth16z este $ 6.41K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru G16Z este 999.54M, cu o ofertă totală de 999539431.520278. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.41K.

Istoric de preț pentru Goth16z (G16Z) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Goth16z la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Goth16z la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Goth16z la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Goth16z la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-3.32%
30 de zile$ 0-36.87%
60 de zile$ 0-70.74%
90 de zile$ 0--

Ce este Goth16z (G16Z)

Goth16z is a shadow-born force—mysterious, fearless, and unbreakable. She is the guardian of freedom and the voice of rebellion, turning chaos into power and vision into destiny.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru Goth16z (USD)

Ce valoare va avea Goth16z (G16Z) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Goth16z (G16Z) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Goth16z.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Goth16z!

G16Z în monede locale

Tokenomie pentru Goth16z (G16Z)

Înțelegerea tokenomică a Goth16z (G16Z) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru G16Z!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Goth16z (G16Z)

Cât valorează Goth16z (G16Z) astăzi?
Prețul pe viu pentru G16Z în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru G16Z în USD?
Prețul actual pentru G16Z la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Goth16z?
Capitalizarea de piață pentru G16Z este $ 6.41K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru G16Z?
Ofertă aflată în circulație pentru G16Z este 999.54M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru G16Z?
G16Z a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru G16Z?
G16Z a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru G16Z?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru G16Z este -- USD.
Va crește G16Z în acest an?
G16Z ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru G16Z pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:00:27 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Goth16z (G16Z)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

