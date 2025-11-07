Informații privind prețul pentru Goth16z (G16Z) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.75% Modificare de preț (1 zi) -3.32% Modificare de preț (7 zile) -10.74% Modificare de preț (7 zile) -10.74%

Prețul în timp real pentru Goth16z (G16Z) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul G16Z a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru G16Z este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, G16Z s-a modificat cu +0.75% în decursul ultimei ore, cu -3.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Goth16z (G16Z)

Capitalizare de piață $ 6.41K$ 6.41K $ 6.41K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.41K$ 6.41K $ 6.41K Ofertă află în circulație 999.54M 999.54M 999.54M Ofertă totală 999,539,431.520278 999,539,431.520278 999,539,431.520278

Capitalizarea de piață actuală pentru Goth16z este $ 6.41K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru G16Z este 999.54M, cu o ofertă totală de 999539431.520278. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.41K.