Informații privind prețul pentru Gorilla (GORILLA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00153467 Maxim 24 h $ 0.00165468 Maxim dintotdeauna $ 0.01120028 Cel mai mic preț $ 0.0011281 Modificare de preț (1 oră) +0.23% Modificare de preț (1 zi) -5.83% Modificare de preț (7 zile) -24.87%

Prețul în timp real pentru Gorilla (GORILLA) este $0.00154171. În ultimele 24 de ore, tokenul GORILLA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00153467 și un maxim de $ 0.00165468, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GORILLA este $ 0.01120028, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0011281.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GORILLA s-a modificat cu +0.23% în decursul ultimei ore, cu -5.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gorilla (GORILLA)

Capitalizare de piață $ 1.54M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.54M Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Gorilla este $ 1.54M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GORILLA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.54M.