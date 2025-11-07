Informații privind prețul pentru Gorbagana Daemon (OSCAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.43% Modificare de preț (1 zi) -17.89% Modificare de preț (7 zile) -24.96% Modificare de preț (7 zile) -24.96%

Prețul în timp real pentru Gorbagana Daemon (OSCAR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul OSCAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OSCAR este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OSCAR s-a modificat cu +0.43% în decursul ultimei ore, cu -17.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gorbagana Daemon (OSCAR)

Capitalizare de piață $ 28.78K$ 28.78K $ 28.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 28.78K$ 28.78K $ 28.78K Ofertă află în circulație 999.88M 999.88M 999.88M Ofertă totală 999,875,808.838474 999,875,808.838474 999,875,808.838474

Capitalizarea de piață actuală pentru Gorbagana Daemon este $ 28.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OSCAR este 999.88M, cu o ofertă totală de 999875808.838474. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 28.78K.