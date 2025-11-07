Informații privind prețul pentru gooncoin (GOONCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001222 $ 0.00001222 $ 0.00001222 Minim 24 h $ 0.00001296 $ 0.00001296 $ 0.00001296 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001222$ 0.00001222 $ 0.00001222 Maxim 24 h $ 0.00001296$ 0.00001296 $ 0.00001296 Maxim dintotdeauna $ 0.0017408$ 0.0017408 $ 0.0017408 Cel mai mic preț $ 0.0000109$ 0.0000109 $ 0.0000109 Modificare de preț (1 oră) +1.21% Modificare de preț (1 zi) -3.35% Modificare de preț (7 zile) -20.13% Modificare de preț (7 zile) -20.13%

Prețul în timp real pentru gooncoin (GOONCOIN) este $0.00001237. În ultimele 24 de ore, tokenul GOONCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001222 și un maxim de $ 0.00001296, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOONCOIN este $ 0.0017408, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000109.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOONCOIN s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu -3.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața gooncoin (GOONCOIN)

Capitalizare de piață $ 12.33K$ 12.33K $ 12.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.33K$ 12.33K $ 12.33K Ofertă află în circulație 996.64M 996.64M 996.64M Ofertă totală 996,635,539.354288 996,635,539.354288 996,635,539.354288

Capitalizarea de piață actuală pentru gooncoin este $ 12.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOONCOIN este 996.64M, cu o ofertă totală de 996635539.354288. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.33K.