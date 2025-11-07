Informații privind prețul pentru Gomble (GM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00732839 $ 0.00732839 $ 0.00732839 Minim 24 h $ 0.00780001 $ 0.00780001 $ 0.00780001 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00732839$ 0.00732839 $ 0.00732839 Maxim 24 h $ 0.00780001$ 0.00780001 $ 0.00780001 Maxim dintotdeauna $ 0.06274$ 0.06274 $ 0.06274 Cel mai mic preț $ 0.00706979$ 0.00706979 $ 0.00706979 Modificare de preț (1 oră) +0.26% Modificare de preț (1 zi) +4.68% Modificare de preț (7 zile) -34.14% Modificare de preț (7 zile) -34.14%

Prețul în timp real pentru Gomble (GM) este $0.00776609. În ultimele 24 de ore, tokenul GM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00732839 și un maxim de $ 0.00780001, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GM este $ 0.06274, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00706979.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GM s-a modificat cu +0.26% în decursul ultimei ore, cu +4.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gomble (GM)

Capitalizare de piață $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.77M$ 7.77M $ 7.77M Ofertă află în circulație 276.03M 276.03M 276.03M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Gomble este $ 2.14M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GM este 276.03M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.77M.