Informații privind prețul pentru Goldn (GOLDN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00065352 $ 0.00065352 $ 0.00065352 Minim 24 h $ 0.00077209 $ 0.00077209 $ 0.00077209 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00065352$ 0.00065352 $ 0.00065352 Maxim 24 h $ 0.00077209$ 0.00077209 $ 0.00077209 Maxim dintotdeauna $ 0.00218317$ 0.00218317 $ 0.00218317 Cel mai mic preț $ 0.00065352$ 0.00065352 $ 0.00065352 Modificare de preț (1 oră) -0.13% Modificare de preț (1 zi) -12.79% Modificare de preț (7 zile) -35.19% Modificare de preț (7 zile) -35.19%

Prețul în timp real pentru Goldn (GOLDN) este $0.00066162. În ultimele 24 de ore, tokenul GOLDN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00065352 și un maxim de $ 0.00077209, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOLDN este $ 0.00218317, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00065352.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOLDN s-a modificat cu -0.13% în decursul ultimei ore, cu -12.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Goldn (GOLDN)

Capitalizare de piață $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M Ofertă află în circulație 14.00B 14.00B 14.00B Ofertă totală 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Goldn este $ 9.45M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOLDN este 14.00B, cu o ofertă totală de 14000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.45M.