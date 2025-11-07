Informații privind prețul pentru GoldenCat (CATS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.12% Modificare de preț (7 zile) -13.28% Modificare de preț (7 zile) -13.28%

Prețul în timp real pentru GoldenCat (CATS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CATS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CATS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CATS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GoldenCat (CATS)

Capitalizare de piață $ 81.91K$ 81.91K $ 81.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 81.91K$ 81.91K $ 81.91K Ofertă află în circulație 690.69B 690.69B 690.69B Ofertă totală 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Capitalizarea de piață actuală pentru GoldenCat este $ 81.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CATS este 690.69B, cu o ofertă totală de 690689999999.9999. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 81.91K.